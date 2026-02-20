Macaristan, Ukrayna'ya Kredi Bloke Etti

Macaristan, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk Avrupa Birliği (AB) kredisini bloke edeceğini bildirdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, konuya ilişkin açıklamasını, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Szijjarto, "Drujba boru hattı üzerinden Macaristan'a petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini bloke ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Szijjarto, Ukrayna'nın Brüksel ve Macaristan muhalefetiyle birlikte petrol geçişini durdurmak, Macaristan'da tedarik kesintileri oluşturmak ve seçimlerden önce yakıt fiyatlarını yükseltmek suretiyle Macaristan'a "şantaj" yaptığını ileri sürdü.

Bu "şantaja" boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Szijjarto, Ukrayna'nın, Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatını engelleyerek AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması'nı ihlal ettiğini kaydetti.

Avrupa Parlamentosu (AP), 11 Şubat'ta, Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yıllarındaki finansman ihtiyacı için 90 milyar avroluk kredi verilmesini onaylamıştı.

Düzenlemeye göre, Ukrayna, 2026 ve 2027 yılları için 90 milyar avroluk AB kredisiyle desteklenecek. Ukrayna destek kredisi ile ülkenin acil finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacak.

AB'nin sermaye piyasalarından borçlanması yoluyla finanse edilecek ve AB bütçesi tarafından desteklenecek kredi, AB içinde güçlendirilmiş işbirliği mekanizması ile ilerliyor. Bu kapsamda krediye Macaristan, Slovakya ve Çekya dışındaki ülkeler katılıyor.

Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.