Macaristan ve Slovakya, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

Güncel

Macaristan ve Slovakya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, dün meydana gelen helikopter kazası sonucunda Reisi ve Abdullahiyan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi.

Orban, "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği trajik kaza nedeniyle İran halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız İran halkıyla birliktedir." ifadesini kullandı.

Slovakya Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından, Bakan Juraj Blanar'ın taziye mesajı paylaşıldı.

Blanar, Reisi ve Abdullahiyan'ın yanı sıra diğer yetkililerin trajik ölümleri nedeniyle İran halkına taziyelerini sunduğunu belirterek, "Kendilerini ülkelerine hizmet etmeye ve diplomatik ilişkileri geliştirmeye adadılar. Düşüncelerimiz yas tutanlarla birlikte." ifadesine yer verdi.

? Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.???????