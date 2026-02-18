Mace'den CIA'ya Epstein Belgeleri Çıkışı

Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA), reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili tüm belgelerin açıklanması çağrısında bulundu.

Mace, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Epstein dosyaları hakkında CIA'ye çağrıda bulunduğunu bildirdi.

CIA'den Epstein ile alakalı tüm dosyaların açıklanması talebinde bulunduğunu aktaran Mace, Epstein ile ilgili her dosya, fotoğraf ve görüntünün yayımlanması gerektiğini vurguladı.

Mace, "Epstein'in istihbarat ajanı olduğuna inanıyorum ve Epstein'in sahip olduğu bilgiler nedeniyle hükümetin bunu örtbas ettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kongre üyelerinin, "CIA'in Epstein ile ilişkisi olup olmadığını ve hangi bilgilerin saklandığını" bilmesi gerektiğinin altını çizen Mace, Kongre üyelerinin konuya ilişkin her türlü bilgiye ulaşmak istediğini kaydetti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.