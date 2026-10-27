Macklemore, Özgür Filistin Turnesi'nin ilk konserini Dublin'deki 3Arena'da verdi

Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore, gelirini Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlayacağı "Özgür Filistin Turnesi"nin ilk ayağına İrlanda'da başladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Macklemore "Özgür Filistin Turnesi"nin ilk konserinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sesini yükseltmeye devam edeceğini belirtti.

Sahnedeki performansının büyük bölümünde Filistin bayrağı taşıyan Macklemore, "Filistin halkıyla dayanışma içinde bu sahnede bulunmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Macklemore, İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistin'e destek açıklamaları dolayısıyla Sheeran'ın turnesinden çıkarıldığını hatırlatarak, "(Özgür Filistin) Bu iki kelime bazı insanlara o kadar tehditkar geliyor ki bununla yüzleşmek yerine kullananları susturmayı tercih ediyorlar." dedi.

Gazze'den gelen görüntülere de dikkati çeken Macklemore, "Enkaz altından çocuklarını çıkaran anne babaları, yok olan aileleri görüyoruz. Hayal gücümüzün ötesinde bir yıkım yaşanıyor." diye konuştu.

Konsere katılanlar da Filistin bayrakları, kefiyeler ve Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle hem Filistin halkına hem de ABD'li rapçiye destek verdi.

Dublin'deki 3Arena'da düzenlenen konserin biletleri dakikalar içinde tükenirken, konser boyunca "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Oyuncular Ruffalo ve Cunningham'dan destek

ABD'de süper kahraman filmlerinde canlandırdığı "Hulk" rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, Macklemore'un Dublin'deki konserine sürpriz bir video mesajla katılarak Filistin'e destek mesajları verdi.

Ruffalo mesajında, "Eşitlik olmadan barış olmayacak. Sizlere sevgilerimi gönderiyorum. Haklı mücadelenize devam edin." ifadelerini kullandı.

İrlandalı aktör Liam Cunningham da konserin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu akşam burada eğlenmek, Gazze'de yaşananları unutmak anlamına gelmiyor. Aksine Filistinlilerin korumak için büyük mücadele verdiği insanlığı ve yaşamı kutlamak anlamına geliyor." dedi.

Macklemore Filistin'e desteğini birçok kez dile getirmişti

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

Filistin'e desteği dolayısıyla Macklemore, Sheeran'ın ABD turnesindeki konser programından çıkarılmış, kararın arkasında ise ABD'li milyarder Robert Kraft'ın olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek, şarkıcının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürmüştü.