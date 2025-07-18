Macron, AB'nin Yeni Yaptırımlarından Memnun

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı bu sabah kabul ettiği yeni yaptırım paketinden memnun olduğunu belirtti.

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le telefonda görüştüğünü kaydetti.

Avrupa'nın güvenliği, özgürlüğü ve geleceğinin Ukrayna'nın kaderine yakinen bağlı olduğunu belirten Macron, "Bu nedenle, ortaklarımızla beraber, Ukrayna halkını desteklemeye devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Macron, bu konudaki kararlılıklarını, İngiltere'de 10 Temmuz'da Gönüllüler Koalisyonu ile düzenledikleri zirvede tekrar dile getirdiklerini belirterek İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile eş başkanlığını üstlendikleri zirveye 30 devlet ve hükümet liderinin yanı sıra ABD temsilcilerinin katıldığını kaydetti.

Hep birlikte koşulsuz bir ateşkes elde edebilmek ve sağlam ve kalıcı bir barış için müzakerelerin başlaması için Rusya'nın üzerindeki baskıyı artırmaya devam edileceğini vurgulayan Macron, AB'nin bu sabah Rusya'ya karşı kabul ettiği yeni yaptırım paketinden memnun olduğunu ifade etti.

Macron, "Rus saldırıları derhal sona ermeli." diyerek Fransa'nın Ukrayna'nın yanında olduğu mesajını verdi.