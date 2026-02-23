Macron, AB Yaptırımlarında İlerleme İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron, AB Yaptırımlarında İlerleme İstedi

23.02.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarında ilerleme sağlanmasını talep etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları içeren 20. paketinde ilerleme sağlanmasını istedi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Emmanuel Macron Ukrayna'ya mali ve askeri desteklerini sürdüreceklerini yineledi ve AB'nin Ukrayna için sağladığı 90 milyar avroluk krediyi hayata geçirme konusunda da kararlı olduklarını vurguladı.

Bu kredinin 60 milyar avrosunun Ukrayna'ya sağlanacak askeri teçhizatın finansmanı ile Ukrayna savunması ve sanayisinin güçlendirilmesine ayrılacağını kaydeden Macron, "Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Macron, "AB Konseyinde verilen sözlerin ve siyasi taahhütlerin yerine getirileceğini bildiğini" dile getirerek, AB'nin Rusya'ya uygulayacağı 20. yaptırım paketinde ilerleme kaydedilmesini istedi.

Rus "Gölge Filo"suna karşı yaptırımlar konusunda da koordinasyonun ve ortak çabaların artırılması gerektiğini dile getiren Macron, yarın Paris'te Ukrayna'ya destek veren 30'u aşkın ülkenin oluşturduğu Gönüllüler Koalisyonu'na ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüşmesinde Ukrayna dışında bir diğer önemli konunun Arktik güvenliği olduğunu dile getirerek, Kuzey Kutbu'nda Rusya'ya ve Çin'in ekonomik varlığına karşı Avrupa savunmasının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca Macron, Fransa ve Finlandiya'nın yaptığı gibi AB'nin de Arktik stratejisini gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise uluslararası sistemin ABD yönetiminde yaşanan değişim ve Rusya'dan gelen baskı ile bir dönüşüm evresinde olduğunu belirterek, bu bağlamda Macron'un Avrupa için sıkça "stratejik özerklik" vurgusu yaptığını hatırlattı.

Stubb, "Bu (dönüşüm) bize Avrupalı çözümler bulmak için nefes alma fırsatı veriyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'da başarısız olduğu yorumunda bulunan Stubb, Ukrayna'yı askeri ve ekonomik olarak desteklemeyi sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, AB Yaptırımlarında İlerleme İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:47:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Macron, AB Yaptırımlarında İlerleme İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.