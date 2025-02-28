Macron: ABD Ziyaretinden Umutsuz Döndüm - Son Dakika
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Macron: ABD Ziyaretinden Umutsuz Döndüm

Macron, Trump ile gümrük tarifeleri görüşmesinden çok az umutla ayrıldığını belirtti.

28.02.2025 19:16
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Şubat'ta ABD'ye yaptığı ziyarette Başkan Donald Trump ile Avrupa'ya ek gümrük tarifeleri uygulamaması konusunda yaptığı görüşmeden "çok az umutla" ayrıldığını belirtti.

Macron, 2 günlük resmi ziyarette bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

24 Şubat'taki ABD ziyaretine değinen Macron, Trump ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gümrük tarifelerinin artırılmaması konusunda yaptığı görüşmenin zorlu geçtiğini söyledi.

Macron, "Bu seyahat sırasında ve sonrasında (gümrük) tarifeler konusunu bizzat gündeme getirmiştim. Görüşmelerin zorlu geçtiğini ve çok az umutla ayrıldığımı söylemiştim." ifadesini kullandı.

ABD'nin AB'ye uygulayacağı vergi artışının kimsenin yararına olmayacağını savunan Macron, "Bu tür önlemler karşısında zayıf olma lüksümüz yok." dedi.

Macron, ABD yönetiminin Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergileri getirmesi halinde buna karşılık vereceklerini kaydetti.

Bununla birlikte Portekiz ile Canon Ceaser sistemleri ve dron satışına ilişkin anlaşma imzalayacaklarını ve askeri inovasyonun geliştirilmesi konusunda çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Macron, bir kez daha Avrupa savunmasına yatırım vurgusu yaptı.

7 yıldır Avrupa'nın egemenliğini ve stratejik bağımsızlığını savunduğunu belirten Macron, AB'nin savunma, teknoloji, ekonomi alanlarında kendisini güçlendirmesi ve bağımsız olması için faaliyete geçmesi gerektiğini vurguladı ve "Tek çözüm daha güçlü olmak." dedi.

Macron, Portekiz'de yaptığı bir diğer açıklamada, gümrük tarifeleri ile ABD yönetiminin "jeopolitik ve ekonomik belirsizlik" yarattığını ifade etmiş, "ABD büyük bir değişim içinde. Ne yapmalıyız? Onları yanımızda tutmalıyız, çünkü bölünmeye ihtiyacımız yok ancak belirsizlikle yaşamak zorundayız." demişti.

ABD Başkanı Trump, 26 Şubat'ta AB'ye yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını ve yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA

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