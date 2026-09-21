Macron, akaryakıt fiyatları için AB'den kalite standartlarının gevşetilmesini istedi - Son Dakika
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Macron, akaryakıt fiyatları için AB'den kalite standartlarının gevşetilmesini istedi

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, artan akaryakıt fiyatlarına karşı AB'den gaz yağı ve dizelde kalite standartlarının geçici olarak esnetilmesini istedi. Macron, bu adımın rafineri üretimini yüzde 5-20 artırabileceğini belirtirken Fransa'da dizel fiyatı 2,41 avroyla rekor kırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Avrupa Birliği'nden (AB) gaz yağı ve dizel yakıtlarına ilişkin belli standartların gevşetilmesini talep ettiği bildirildi.

BFMTV'nin Macron'un AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdığı mektuba dayandırdığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı, ülkede rekor seviyelere ulaşan ve son dönemlerde balıkçılık ve tarım sektöründe protestoları tetikleyen akaryakıt fiyatları ile mücadele için harekete geçti.

Macron, akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Brüksel yönetiminden özellikle akaryakıt kalitesine ilişkin düzenlemelerin geçici olarak esnetilmesini istedi.

Gaz yağı ve dizele ilişkin düzenlemelerin esnetilmesinin, rafinerilerde üretilen akaryakıt oranlarını yüzde 5 ila 20 artırabileceğine işaret eden Macron, bu önlemlerin Avrupa kıtasının "petrol ithalatı ve üretim kapasitesini güçlendirmeye" hizmet edeceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın marttan bu yana neredeyse tamamen kapalı olmasının enerji piyasalarında yaşattığı krize dikkati çeken Macron, enerji konusunda Orta Doğu'ya bağımlı olan Avrupa kıtasının da bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Macron, Orta Doğu'nun Avrupa'nın gaz yağı ithalatının yüzde 36'sını, dizel ithalatının ise yüzde 18'ini oluşturduğunu aktardı.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, enerji piyasalarında krize yol açmıştı

Fransa'da dizel fiyatları litre başına 2,41 avro sınırına dayanarak yeni bir rekor kırarken; akaryakıt fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen iş grupları arasında yer yer eylemler sürüyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransız hükümeti, artan akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen sektörlere yardım programlarını devreye almış ancak yardımlar yeterli bulunmamıştı.

Kaynak: AA
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