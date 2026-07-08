Macron Ankara\'da Koşu Yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da koşu yaptı.
36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Macron, Çankaya'daki Seğmenler Parkı'nda sabah koşusuna çıktı.
Güvenlik ekibiyle Çankaya Köşkü civarında görülen Macron, zaman zaman çevredekilerle selamlaştı.
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