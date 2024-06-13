Macron, aşırı sağın birinci çıkması üzerine erken seçim kararını savundu - Son Dakika
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Macron, aşırı sağın birinci çıkması üzerine erken seçim kararını savundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci çıkmasının ardından erken genel seçim kararını savundu. Macron, halkın kendisini ifade etmesine izin vermenin sağlıklı bir karar olduğunu belirtti ve uluslararası alanda zayıfladığına inanmadığını söyledi. Ayrıca, olimpiyatların erken seçimlerdeki oylar üzerinde etkili olacağına inandığını ve Fransızların liderlerini değiştirmek istemediğini ifade etti.

13.06.2024 23:21
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara farkla birinci çıkması üzerine Ulusal Meclisi feshederek aldığı erken genel seçime gitme kararını savundu.

İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında basına konuşan Macron, AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağın açık ara farkla birinci çıkmasının ardından erken genel seçim kararı almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erken seçime gitme kararına yönelik, "mümkün olan en demokratik kararı aldığını" savunan Macron, "halkın kendisini ifade etmelerine izin vermenin sağlıklı bir karar olduğunu" vurguladı.

Macron, uluslararası alanda zayıfladığına inanmadığını kaydederek, mevkidaşlarının, erken genel seçim amacıyla Ulusal Meclisi feshetme kararı almasını "cesurca" bulduklarını ifade etti.

Bu yaz başkent Paris'te düzenlenecek olimpiyatların 30 Haziran-7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerdeki oylar üzerinde etkili olacağına inandığını söyleyen Macron, "halkın oy verirken Olimpiyat Oyunları'nı da göz önünde bulunduracaklarını" düşündüğünü belirtti.

Macron, Fransızların "hiç hazır olmayan liderler" istemediğine dikkati çekerek, "Olimpiyat Oyunlarının kötü gitmesini istediklerini sanmıyorum." dedi.

AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu. Seçimde merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler (LR) ise yüzde 7,3'lük oy oranıyla beşinci sırada kalmıştı.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron, aşırı sağın birinci çıkması üzerine erken seçim kararını savundu - Son Dakika

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