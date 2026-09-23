Macron, BM'de yapay zeka modellerinin çocuklara verilmeden incelenmesini istedi - Son Dakika
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Macron, BM'de yapay zeka modellerinin çocuklara verilmeden incelenmesini istedi

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BM 81. Genel Kurulu marjındaki toplantıda hiçbir yapay zeka modelinin test edilmeden çocuklara verilmemesi gerektiğini söyledi. Macron, PISA 2025 sonuçlarının sosyal medya nedeniyle öğrenme ve okuma becerilerinin düştüğünü gösterdiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocukları korumak için yapay zeka modellerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Macron, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında, yapay zeka çağında çocuk hakları ve çocukların korunmasına yönelik koalisyonun toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Macron, tarihte ilk defa çocukların eğitiminin merkezinde, konuşabilen, cevap verebilen, ilgi veya sevgi belirtilerini taklit edebilen teknolojilerin yer aldığını kaydetti.

Macron, "Son yıllarda, sosyal medya (platformlarının) gençlerimizin şahsi alanına yerleşmesine izin verdik, ta ki çok fazla yer kaplayana kadar." dedi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, çocukların söz konusu platformlardan korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi açıklamasından ötürü teşekkür ettiğini belirtti.

Bu noktaya gelebilmek için 10 yıla ihtiyaç duyduklarına işaret eden Macron, şöyle devam etti:

"10 yıl boyunca, çocuklarımızın, ergenlerimizin çok az tanıdığımız ve kendimizin bile keşfetmekte olduğu bir sistemin içinde gelişmesine izin verdik. Onların, duyusal ve bilişsel gelişimlerini, tam olarak onlar için tasarlanıp tasarlanmadığını bilmediğimiz bir şeyin içinde sürdürüyor olmaları bizi pek de şaşırtmadı. Şimdi, bunun, onlar için tasarlanmadığı ortaya çıktı."

"Yapay zeka burada ve halihazırda çocuklarımızın hayatında"

Macron, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarının, sosyal medya platformlarının çok fazla kullanılması nedeniyle öğrenme ve okuma becerilerinin düştüğünü gösterdiğini belirterek, ülkelere göre gençlerin bu platformlarda günde 4-5 saat geçirdiğine dikkati çekti.

Ruh sağlığı ve obezite sorunlarında artış yaşandığına işaret eden Macron, bu durumun platformlarla bağlantısı olduğunu savundu.

Macron, "Yapay zeka burada ve halihazırda çocuklarımızın hayatında." diyerek, yapay zekanın çocukların gelişimleri üzerinde etkisi olduğunu savundu.

Platformlar konusunda yaptıkları hataların aynısını yapay zekada da yapmak istemediklerini dile getiren Macron, çocukları daha iyi korumak için yapay zeka modellerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Macron, koalisyonun temel amacının hiçbir yapay zeka modelinin test edilmeden, incelenmeden ve onaylanmadan çocukların eline verilmemesi olduğunu dile getirerek, çocuk haklarına dayalı bir yapay zeka yönetişimi oluşturulmasını istediklerini kaydetti.

Araştırmacıların, yapay zeka sistemlerini gözlemlemesi, gelişimini anlaması ve farklı dillere, kültürlere ve eğitim durumlarına göre çözümler üretmesini isteyen Macron, bu toplantıyı ilk deneyler için gerekli imkanları bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Macron, kasımda Paris'te düzenlenecek barış forumu sırasında daha somut çözümlerin oluşturulması beklentisini dile getirerek, "Bir yapay zekanın, çocuklarımızın elindeyken, tedarikçisinin iddia ettiği faydaları kanıtlaması ve yaş, kullanım şekli ve bağlama göre risklerin bağımsız bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıması zorunlu tutulmalı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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