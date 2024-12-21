Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'da Noel pazarına yapılan saldırının ardından Alman halkı ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel Pazarında yaşanan "dehşet" karşısında "derinden sarsıldığını" belirtti.
Fransa'nın Alman halkının acısını paylaştığını kaydeden Macron, dayanışma mesajı verdi.
Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Macron'dan Almanya'ya Dayanışma Mesajı - Son Dakika
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