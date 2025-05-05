Macron'dan Bilime 100 Milyon Avro Destek - Son Dakika
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Macron'dan Bilime 100 Milyon Avro Destek

Fransa, uluslararası araştırmacıları çekmek için 100 milyon avro kaynak ayıracağını duyurdu.

05.05.2025 14:19
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ev sahipliğinde yapılan "Bilim için Avrupa'yı Seç" konferansında uluslararası araştırmacıları Fransa'ya çekmek için ek 100 milyon avro kaynak ayıracaklarını açıkladı.

Macron, Fransa'nın başkenti Paris'teki Sorbonne Üniversitesinde düzenlenen "Bilim için Avrupa'yı Seç" konferansının kapanışında konuştu.

Konuşmasında, ABD'de Donald Trump yönetiminin bilim çevrelerinde tedirginlik yaratan adımlarına değinen Macron, "Bundan birkaç yıl önce dünyanın en büyük demokrasilerinden birinin, (içinde) 'biyoçeşitlilik' ifadesinin yer aldığı bahanesiyle bir (araştırma) programını ortadan kaldıracağını kimse tahmin edemezdi." dedi.

Emmanuel Macron, Trump yönetiminin bazı araştırma alanlarını tehdit eden kararlarını "hata" olarak nitelendirdi.

Avrupa'nın Rönesans'tan bu yana "özgür bilim" üzerine kendini inşa ettiğini kaydeden Macron, özgür bilimin demokrasi ve etkili ekonominin temel taşı olduğunu vurguladı.

Macron, Avrupa toplumunun temelini oluşturan "özgür ve açık" bilimin bugün tehdit altında olduğunu dile getirerek, Fransa hükümeti olarak araştırmaya ayrılan bütçede son yıllarda artışa gittiklerine dikkati çekti.

ABD'nin bazı araştırma kuruluşlarının, bilimsel verilerin sağlanmasına küresel öncülük ettiğini ve şu an bu kuruluşların Trump politikaları nedeniyle tehdit altında olduğunu aktaran Macron, "Fransa ve Avrupa buna izin vermemeli. Acilen veri tabanlarını yeniden oluşturmamız gerekiyor. Bu araştırma üslerini ve bu işbirliği platformlarını kurtarmak ve güvence altına almak için fon ve işbirliği oluşturmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bilimsel araştırmaların yürütülmesinde "ne Çin'e ne ABD'ye bağlı olan" bir Avrupa arzu ettiğini vurgulayan Macron, uluslararası araştırmacıları Fransa'ya çekmek için ek 100 milyon avro kaynak ayıracaklarını duyurdu.

Macron, uluslararası araştırmacıların yanı sıra gençlere de "bağımsız bilime" katkı sunma çağrısı yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Sorbonne Üniversitesinde düzenlenen ve Avrupa üniversitelerinden temsilciler ile üst düzey siyasi yetkililerin katıldığı "Bilim için Avrupa'yı Seç" konferansında akademik özgürlük ve Avrupa kıtasının "bilimsel bağımlılığı" ile mücadele konuları ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron'dan Bilime 100 Milyon Avro Destek - Son Dakika

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