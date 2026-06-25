Macron'dan Gölge Filoya Müdahale - Son Dakika
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Macron'dan Gölge Filoya Müdahale

25.06.2026 13:58
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Fransa, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı petrol tankerine el koydu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı "gölge filo"suna ait olduğu düşünülen bir petrol tankerine müdahale ettiğini bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransız donanmasının Sicilya açıklarında deniz hukukuna aykırı seyreden "Deliver" isimli petrol tankerine 23 Haziran'da el koyduğunu duyurdu.

İngiltere'nin de birkaç gün önce benzer bir operasyon düzenlediğini aktaran Macron, bu gelişmelerin Avrupa'nın Rus gölge filosuyla mücadele kararlığını gösterdiğini belirtti.

Macron, "Gölge filonun yaptırımlardan kaçmasına ve Rusya'nın savaş çabasını finanse etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Macron, Rusya'nın savaş maliyetini artırmak ve Ukrayna'da güçlü ve kalıcı bir barış inşa etmek için gerekli tüm çabayı göstereceklerini kaydetti.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı, Ukrayna'daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan gizli "gölge filo" kullanmakla suçluyor.

AB ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron'dan Gölge Filoya Müdahale - Son Dakika

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