Macron'dan Suriye ve Lübnan'a Önemli Mesajlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron'dan Suriye ve Lübnan'a Önemli Mesajlar

12.03.2026 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, Suriye ve Lübnan liderleriyle görüştü; ortaklık ve güvenlik vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefon görüşmesi yaptı. Macron, Şara'ya Suriye ile Fransa arasındaki yeni ortaklık ruhunun devrik Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad döneminden beri "iki ülke için tarihi bir fırsat" olduğunu belirtti. Macron, Avn'a ile görüşmesinde ise "Hizbullah, Lübnan'ı İsrail ile bir çatışmaya sürükleyerek büyük bir hata yaptı. Saldırılarını derhal durdurmalıdır. İsrail ise Lübnan'daki herhangi bir kara harekatından açıkça vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan ve Suriye cumhurbaşkanlarıyla uzun bir görüşme yaptığını" bildirdi. Macron, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın, Lübnan ve Suriye'nin kurmayı arzuladığı yeni ortaklık ruhu içinde, eşit ortaklar olarak bu görüşmelere katkıda bulunmasından ve katılmasından memnuniyet duyuyorum. Bu, Esad'ın diktatörlüğünden, bölgesel krizlerden ve terörizmden büyük ölçüde zarar görmüş bu iki ülke için gerçekten tarihi bir fırsat."

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Navaf Salam hükümeti ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin desteğiyle, Lübnan'a, güvenliğine ve birliğine yönelik tehditlerle cesaret ve vakarla mücadele ediyor. Hizbullah, Lübnan'ı İsrail ile bir çatışmaya sürükleyerek büyük bir hata yaptı. Saldırılarını derhal durdurmalıdır. İsrail ise Lübnan'daki herhangi bir kara harekatından açıkça vazgeçmelidir.

Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Lübnan yetkililerinin kendi toprakları üzerindeki tam devlet kontrolünü yeniden tesis etme çabalarını desteklemektedir. Lübnan egemenliğine verdiği destek, geçmişten net bir kopuşu işaret etmektedir. Bu, Lübnan ve Suriye arasında sağlam ve yapıcı ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Lübnan ve Suriye liderliğinin başlattığı koordinasyon hayati önem taşıyor. Ben de bu koordinasyonu kararlılıkla desteklemeye devam edeceğim. Yakın temasımızı sürdürme konusunda anlaştık."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Suriye ve Lübnan'a Önemli Mesajlar - Son Dakika

Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:27:14. #7.13#
SON DAKİKA: Macron'dan Suriye ve Lübnan'a Önemli Mesajlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.