Macron'dan Suriye'ye Destek Ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Suriye'nin egemenliğine ve birliğine destek verdiğini vurguladı.

Macron, başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda Macron, Fransa'nın "Suriye halkına karşı taahhütlerini dile getirmek için" Şam'a geldiğini belirtti.

Macron, "Egemen, birleşik, çoğulcu ve komşuları ile barış içinde Suriye'ye" desteğini vurgulayarak, "Birlikte yeni bir barış ve istikrar sayfası açıyoruz." ifadesini kullandı.

Esed rejiminin çökmesinin ardından ilk kez Avrupalı bir lider ziyarette bulundu

Elysee Sarayı'ndan Macron'un Suriye ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Fransa'ya gelişinden 1 yıl sonra Suriye'de "Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından ilk kez Avrupalı bir liderin ülkeye ziyarette bulunduğuna" dikkati çekildi.

Açıklamada, ziyaretin, Suriye'nin yeniden inşası konusunda Fransa'nın atacağı somut adımların göstergesi niteliğinde olduğu kaydedildi.

Fransa ve Suriye'nin ekonomi ve güvenlik alanındaki yeni bir ortaklık sayfası açacağı belirtilen açıklamada, Avrupa- Orta Doğu arasındaki tedarik yollarının çeşitlendirilmesine yönelik çabaları destekleyeceği vurgulandı.