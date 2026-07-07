Macron'dan Suriye'ye Tarihi Ziyaret

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Şam'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve beraberindeki heyetle tarihi Emevi Camisi ve Eski Şam bölgesini ziyaret etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şara ve Macron'un Emevi Camisi'ni de kapsayan turunun ardından, Suriye liderinin konuk cumhurbaşkanı onuruna Eski Şam'daki bir restoranda akşam yemeği verdiğini belirtti.

Zeydan, söz konusu ziyaretin Suriye'nin 8 Aralık 2024'ten bu yana içinde bulunduğu "güvenlik ve istikrar ortamının somut bir göstergesi" olduğunu belirterek, bunun "Suriye'nin istikrarını hedef alanlara pratik bir yanıt" teşkil ettiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün gerçekleştirdiği bu ziyaretle, yaklaşık 18 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

Macron, Şam'a varışında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanmıştı.

Söz konusu ziyaret, Paris ile Şam arasında son dönemde artan diplomatik yakınlaşmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da Mayıs 2025'te Fransa'nın başkenti Paris'e giderek, göreve gelmesinden bu yana ilk Batı ülkesi ziyaretini gerçekleştirmişti.

Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanlığı düzeyindeki son ziyaret, Eylül 2008'de dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından gerçekleştirilmişti.

Sarkozy'nin ziyareti, 2005 yılında eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'ye düzenlenen suikastın ardından Paris'in Şam'a uyguladığı diplomatik izolasyonu kırma çabaları kapsamında yapılmıştı.

Ziyaretin gerçekleştiği Eski Şam, 1979 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor ve dünyada kesintisiz olarak yaşamın sürdüğü en eski şehirlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Ziyaret rotasında yer alan tarihi Emevi Camisi ise Suriye'nin en önemli tarihi ve dini sembollerinden biri olmasının yanı sıra İslam dünyasının en köklü camileri arasında bulunuyor.