Macron, İran'daki Fransızları Serbest Bıraktı

07.04.2026 18:00
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran'da tutulan Kohler ve Paris'in Fransa'ya döndüğünü açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da 3,5 yıldır tutulan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in Fransa'ya dönmek üzere yolda olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 3,5 yıldır Fransa ve İran arasında gerginliğe yol açan Kohler ve Paris'in durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran'da 3,5 yıldır tutulan Kohler ve Paris'in artık serbest kaldığını ve Fransa'ya gelmek üzere yolda olduğunu belirtti.

Fransız vatandaşları Kohler ve Paris, Tahran'a Mayıs 2022'de yaptıkları gezi sırasında gözaltına alınmış ve casusluk yapmak ve ülkedeki protestoları kışkırtmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kasım 2025'te Evin Hapishanesi'nden serbest bırakılan Kohler ve Paris, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğine götürülmüştü.

Macron, Kohler ve Paris'i "mümkün olan en kısa sürede" ülkeye getireceği sözünü vermişti.

Kaynak: AA

