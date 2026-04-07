Macron, İran'daki Fransızları Serbest Bıraktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da 3,5 yıldır tutulan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in Fransa'ya dönmek üzere yolda olduğunu bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran'da 3,5 yıldır tutulan Kohler ve Paris'in artık serbest kaldığını ve Fransa'ya gelmek üzere yolda olduğunu belirtti.

Fransız vatandaşları Kohler ve Paris, Tahran'a Mayıs 2022'de yaptıkları gezi sırasında gözaltına alınmış ve casusluk yapmak ve ülkedeki protestoları kışkırtmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kasım 2025'te Evin Hapishanesi'nden serbest bırakılan Kohler ve Paris, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğine götürülmüştü.

Macron, Kohler ve Paris'i "mümkün olan en kısa sürede" ülkeye getireceği sözünü vermişti.