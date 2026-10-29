Macron, platformların eylemlerde bildirilen içeriklerin çoğunu kaldırdığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Macron, platformların eylemlerde bildirilen içeriklerin çoğunu kaldırdığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, sosyal medya şirketlerinin son gösterilerde yerel yetkililerin ilettiği içeriklerin çoğunu kaldırdığını açıkladı. Ancak 17 Ekim'deki gösterilerde şiddet ve yağmaya çağrı içeren yasa dışı paylaşımların sadece bir bölümünün kaldırıldığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının ülkedeki son eylemler kapsamında yerel makamlar tarafından bildirilen içeriklerin büyük bir kısmını kaldırdıklarını açıkladı.

Fransa'da internet ortamında yayın yapan HugoDecrypte medyasına akşam konuk olan Macron, lise öğrencilerinin ve Sarı Yeleklilerin ülkedeki eylemlerini değerlendirdi.

Macron, devam eden ara tatilin ardından liselerin kapılarını yeniden açmasını istedi.

Gençlerin taleplerinin duyulduğunu söyleyen Macron, "Derslerin yeniden başlayabilmesi gerek." dedi.

Macron, eylemlerde gözünü veya elini kaybeden öğrenciler gibi ağır yaralananlar hakkında, "Herkese karşı şefkat duyuyorum ve herkesle dayanışma içindeyim." diye konuştu.

Eylemlerdeki polis müdahalesine ilişkin Macron, "Tabii ki ergenlerimizin, gençlerimizin dövüldüğünü ve bunun etkisini doğrudan bedenlerinde yaşadıklarını görmek bana acı veriyor." ifadesini kullandı.

Macron, söz konusu eylemlerde bazen çok genç yaştaki polislerin de yaralandıklarına dikkati çekerek, "Şimdi iki tarafın da sükunete dönmesi gerekiyor." uyarısında bulundu.

"İyi bir işbirliği yapıldı"

Polisler eylemler kapsamında olağan dışı hareketlerde bulunduklarında her defasında soruşturma açıldığını belirten Macron, son eylemleri şehir dışına doğru uzaklaştırmanın "birçok şehir merkezini kurtardığını" ifade etti.

Macron, Sarı Yeleklilerin 24 Ekim'deki eylemleri sırasında hükümetin telefon operatörlerinden sosyal medya platformlarına erişimi kesmeleri talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin, "Başbakan (Sebastien Lecornu) tarafından yürütülen görüşmeler oldu." yanıtını verdi.

Bu platformların Sarı Yeleklilerin 17 Ekim'deki eylemleri kapsamında şiddet ve yağma çağrısı yapılan yasa dışı içerikleri yalnızca kısmen kaldırdıklarını kaydeden Macron, aynı platformların bu tarihten sonra düzenlenen eylemlerle ilgili ise yerel makamlar tarafından bildirilen içeriklerin büyük bir kısmını kaldırdıklarını söyledi.

"Geçen cumartesi eş zamanlı olarak iyi bir işbirliği yapıldı." diyen Macron, ülkede ırkçılığın açık şekilde dile getirilmesine tepki gösterdi.

Fransa'da lise ve üniversite öğrencileri, daha iyi eğitim koşulları için bir ayı aşkın süredir eylemler düzenliyor.

Öğrencilerin desteklediği Sarı Yelekliler ise hayat pahalılığına karşı 17 ve 24 Ekim'de sokağa inmişti.

Kaynak: AA
Sosyal MedyaGüncelMedyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
İstanbul’da korku dolu anlar Gençler besmele çekip kaçtı İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı Nesli tehlike altında Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:35:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Macron, platformların eylemlerde bildirilen içeriklerin çoğunu kaldırdığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android