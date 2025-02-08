Macron: Sırbistan'ın Geleceği AB ile Bağlantılı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı telefon görüşmesinde, Sırbistan'ın kaderinin Avrupa Birliği (AB) bünyesinde olduğunu ifade etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Vucic telefonda görüştü.

Macron, Vucic'e, Sırbistan'ın kaderinin AB bünyesinde olduğuna inandığını ifade etti.

Belgrad hükümetinin, herkesin duyarlılığını gözeterek bir diyalog yolu bulacağını belirten Macron, bunun, Sırbistan'ın kurumlarına duyulan güvenin artmasına ve ülkenin AB sürecinde ilerleme kaydetmesine vesile olacağını vurguladı.