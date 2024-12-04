Macron Suudi Arabistan'da İşbirliği Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macron Suudi Arabistan'da İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan'da tarihi yerleri ziyaret edip işbirliği konularını ele aldı.

04.12.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan yetkilileriyle, iki ülke arasındaki işbirliği ve stratejik ortaklık alanlarını ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'a 3 günlük ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkeden ayrıldı.

Suudi Arabistan'ın El- Ula kentindeki çok sayıda simgesel yapıyı ve tarihi mekanı ziyaret eden Macron, Suudi yetkililerle Fransa ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliği ve stratejik ortaklık alanlarını görüştü.

Macron, Ula kentine ziyaretinde Ula Kraliyet Komisyonu ile Fransız Ula Kalkınma Ajansı arasındaki en son stratejik ortaklık projesi olan "Taş Villa" projesinin lansmanına katıldı.

Suudi Arabistan Kültür Bakanı ve Ula Valiliği Kraliyet Komisyonu Başkanı Bedir Bin Ferhan, Taş Villa projesinin "Ula'yı yaratıcılık ve kültürel diyalog için küresel bir platforma dönüştüreceğini" kaydetti.

Macron, 2 Aralık'ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'da bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ve iki ülke arasındaki işbirliğinin yönlerini geliştirmeye yönelik ortak koordinasyon çabalarını görüşmüştü.

Görüşmenin ardından Suudi Veliaht Prensi ve Fransa Cumhurbaşkanı, iki ülke hükümetleri arasında Stratejik Ortaklık Konseyi'nin oluşturulmasına ilişkin mutabakat zaptı imza törenine katılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Kültür Sanat, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kültür, Fransa, Güncel, Ula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron Suudi Arabistan'da İşbirliği Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı
22:38 Fransa’da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
09:56 Tuzla’da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu
09:39 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 23:29:44. #1.12#
SON DAKİKA: Macron Suudi Arabistan'da İşbirliği Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.