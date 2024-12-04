Macron Suudi Arabistan'da İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan yetkilileriyle, iki ülke arasındaki işbirliği ve stratejik ortaklık alanlarını ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'a 3 günlük ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkeden ayrıldı.

Suudi Arabistan'ın El- Ula kentindeki çok sayıda simgesel yapıyı ve tarihi mekanı ziyaret eden Macron, Suudi yetkililerle Fransa ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliği ve stratejik ortaklık alanlarını görüştü.

Macron, Ula kentine ziyaretinde Ula Kraliyet Komisyonu ile Fransız Ula Kalkınma Ajansı arasındaki en son stratejik ortaklık projesi olan "Taş Villa" projesinin lansmanına katıldı.

Suudi Arabistan Kültür Bakanı ve Ula Valiliği Kraliyet Komisyonu Başkanı Bedir Bin Ferhan, Taş Villa projesinin "Ula'yı yaratıcılık ve kültürel diyalog için küresel bir platforma dönüştüreceğini" kaydetti.

Macron, 2 Aralık'ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'da bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ve iki ülke arasındaki işbirliğinin yönlerini geliştirmeye yönelik ortak koordinasyon çabalarını görüşmüştü.

Görüşmenin ardından Suudi Veliaht Prensi ve Fransa Cumhurbaşkanı, iki ülke hükümetleri arasında Stratejik Ortaklık Konseyi'nin oluşturulmasına ilişkin mutabakat zaptı imza törenine katılmıştı.