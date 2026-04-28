Macron'un Yunanistan ziyareti: Tristan ve Isolde benzetmesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Yunanistan ziyaretinde Türkiye’ye yönelik açıklamalarını AA Analiz için kaleme aldı. Aslan, Fransız edebiyatındaki Tristan ve Isolde hikayesiyle günümüz Fransa-Yunanistan ilişkisi arasında benzetme yapıyor.

Macron’un Atina’da bir panelde Yunanistan’a askeri destek taahhüdünde bulunmasını, Yunanistan’ın manipülatif sorularına kapılması olarak yorumluyor. Aslan, Macron’un iç siyasi zorluklar, savunma ihracatı ve Doğu Akdeniz’deki enerji çıkarları nedeniyle bu romantik tavrı sergilediğini belirtiyor. Ancak bu yaklaşımın Türkiye’yi karşıtlaştırarak uzun vadede Fransa’ya zarar vereceğini vurguluyor.