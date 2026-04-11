Macron ve Bin Selman Orta Doğu'yu Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Macron, Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı.

Bin Selman ile Yakın Doğu ve Orta Doğu'daki durumu ele aldıklarını belirten Macron, görüşmede ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesi desteklediğini söylediğini aktardı.

Macron, bu ateşkese tamamen uyulması ve bu ateşkesin beklemeksizin Lübnan'ı da içine alması gerektiğini vurguladı.

"Hürmüz Boğazı'nda en hızlı şekilde özgür ve güvenli bir seyrüseferin tamamen yeniden sağlanması gerektiğini dile getirdik." ifadelerini kullanan Macron, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başladığını hatırlattı.

Macron, bölgede gerilimin azalmasına, seyrüsefer özgürlüğüne ve kalıcı barış ve güvenliği sağlamak için bir anlaşmaya varılmasına katkı sunmak amacıyla Bin Selman ile yakın iletişimde kalma konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.