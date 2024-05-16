Macron ve Bio, Sahel bölgesindeki güvenlik sorununu görüştü

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Sahel bölgesindeki güvenlik sorununu görüştü.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron, dün başkent Paris'te Sierra Leoneli mevkidaşı Bio'yu ağırladı.

Görüşmede iki lider, özellikle Nijer ve Gine'de olmak üzere Sahel bölgesindeki güvenlik durumunu ve bölgesel istikrarı ele aldı.

Liderler ayrıca güvenlik, sağlık, eğitim ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğini geliştirmek konusunda mutabık kaldı.

Batı Afrika'da Atlantik Okyanusu'nun kıyısındaki Senegal ile başlayan Sahel kuşağı, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Kızıldeniz'e komşu Sudan sınırlarında sona eriyor.