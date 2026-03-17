Macron ve Tokayev'den Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Macron ve Tokayev'den Stratejik İşbirliği Vurgusu

17.03.2026 16:03
Fransa ve Kazakistan liderleri, uluslararası gündemi ve stratejik ortaklığı görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, telefonda uluslararası gündemi ele aldı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kazakistan'da referandumla yeni bir anayasanın kabul edilmesinin ardından Tokayev'le telefonda görüştüğünü belirtti.

Tokayev'le uluslararası gündemi görüştükleri bilgisini paylaşan Macron, görüşmede ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığı güçlendirmeye kararlı olduklarını dile getirdiklerini ifade etti.

Macron, bunun için iki ülke arasındaki siyasi diyalog ile ekonomi ve sanayi alanındaki işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kazakistan'da halk yeni anayasaya "evet" demişti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 8 Eylül 2025'te, ülkenin siyasi sisteminin kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılacağını açıklamış ve tek meclisli parlamento sistemine geçilmesini önermişti.

Kazakistan'da tek meclisli parlamento sistemine geçiş amacıyla başlatılan anayasal reform kapsamında planlanan değişikliklerin anayasanın yüzde 84'ünü etkilemesi nedeniyle tamamen yeni bir anayasa taslağı hazırlanmıştı.

Yeni anayasa taslağının referanduma sunulmasına ilişkin kararname de 11 Şubat'ta imzalanmıştı.

Kazakistan'da 15 Mart'ta düzenlenen anayasa referandumunda sandığa giden seçmenlerin büyük çoğunluğu "evet" oyu kullanarak yeni anayasaya destek vermişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron ve Tokayev'den Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Macron ve Tokayev'den Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
