Macron ve Zelenskiy Ukrayna'daki Durumu Ele Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macron ve Zelenskiy Ukrayna'daki Durumu Ele Aldı

Macron ve Zelenskiy Ukrayna\'daki Durumu Ele Aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldığı bildirildi. Macron ve Zelenskiy'nin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını konuştuğu ve Rus saldırılarını kınadığı belirtildi. Macron'un Ukrayna'ya destek vereceği ve diplomatik girişimlerin başlatılması gerektiğini dile getirdiği ifade edildi.

14.05.2024 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldığı bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve Zelenskiy'nin telefonda yaptığı görüşmede Ukrayna'nın ihtiyaçlarını konuştuğu belirtildi.

Açıklamada, iki liderin Ukrayna'daki durumun gidişatını görüştüğü ve Macron'un Ukrayna'ya yönelik artan Rus saldırılarını şiddetle kınadığı aktarıldı.

Macron'un, Fransa'nın ortaklarıyla Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Rusya'nın mağlup olması için gerekli desteği vermekte kararlığı olduğunu dile getirdiği belirtilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanının, Ukrayna'nın askeri çabasını desteklemek amacıyla gelecek günlerde ve haftalarda ülkesinin yapacağı teslimatlar konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Macron'un Olimpiyat Oyunları süresince bölgede ateşkes sağlanmasının ve Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin yapılması için gerekli diplomatik girişimlerin başlatılmasının yararlı olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Ayrıca, bu müzakerelerin uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın meşru çıkarları gözetilerek yapılması gerektiğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Emmanuel Macron, Ukrayna, Fransa, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron ve Zelenskiy Ukrayna'daki Durumu Ele Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:05:53. #1.13#
SON DAKİKA: Macron ve Zelenskiy Ukrayna'daki Durumu Ele Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement