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Madagaskar'da Alvaro Kasırgası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Madagaskar'da Alvaro Kasırgası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Madagaskar'da ay başından bu yana etkili olan Alvaro Kasırgası nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal Risk ve Afet Yönetim Ofisi (BNGRC) verilerine göre, kasırgadan etkilenenlerin sayısı 32 bin 876'ya çıktı ve 16 binden fazla kişi sığınaklara yerleştirildi. Kasırga, ülkenin güneydoğusunda en çok etkisini gösterdi ve 6 bin 616 ev su altında kaldı. Madagaskar'da ocakta başlayan yağış sezonu nisana kadar devam ediyor.

Madagaskar\'da Alvaro Kasırgası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti
09.01.2024 - 15:12,
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Madagaskar'da ay başından bu yana etkili olan Alvaro Kasırgası nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Risk ve Afet Yönetim Ofisinin (BNGRC) açıkladığı resmi rakamlara göre, 8 Ocak itibarıyla kasırgadan etkilenenlerin sayısı 32 bin 876'ya çıktı, 16 binden fazla kişi evlerini terk ederek sığınaklara yerleştirildi.

Etkisini en çok ülkenin güneydoğusunda hissettiren kasırga nedeniyle toplam 6 bin 616 ev su altında kalırken 12 kişi hayatını kaybetti.

Ülkeye 1 Ocak'ta fırtına şeklinde giren Alvaro, 2 Ocak itibarıyla etkisini arttırarak kasırgaya dönüşmüştü.

Hint Okyanusu'nda ada ülkesi olan Madagaskar'da ocakta başlayan yağış sezonu, nisana kadar devam ediyor.

Geçen sene de ülkede etkili olan Cheneso Fırtınası nedeniyle en az 30 kişi ölmüştü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Madagaskar'da Alvaro Kasırgası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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