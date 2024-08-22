Madagaskar'da gözaltına alınan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Madagaskar'da gözaltına alınan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı serbest bırakıldı

Madagaskar\'da gözaltına alınan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı serbest bırakıldı

Madagaskar'da gözaltına alınan ve 56 saat tutulan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel serbest bırakıldı. Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliği'nin girişimleri sonucunda serbest kalan Temel, Büyükelçi ve Ateşe'ye teşekkür etti.

22.08.2024 13:46
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Madagaskar'da gözaltına alınan ve 56 saat tutulan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel serbest bırakıldı.

Gönüllü Vesileler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Toliara'da gözaltına alınan Türk insani yardım görevlisi Temel, Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliğinin sürecin hukuki zeminde ilerlemesi adına yerel makamlarla yaptığı girişimleri neticesinde savcılıkta ifade vermesinin ardından serbest kaldı.

Temel, gözaltında geçirdiği süreçte serbest bırakılması için faaliyet yürüten Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi İshak Ebrar Çubukçu ve Ateşe Furkan Bilkay'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükelçi Çubukçu, Madagaskar Dışişleri Bakanı Rafaravavitafika Rasata'nın da durumu bizzat takip ettiğini ve yerel makamlarla görüşmeler yaptığını, halkın desteğinin de önemli olduğunu dile getirdi.

İhtiyaç sahipleri karakolun önünde gösteri yapmıştı

Madagaskar'da 5 yıldır faaliyetlerine devam eden Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Temel, 17 Ağustos'ta başkente 900 kilometre mesafedeki Toliara'da 6 kişilik insani yardım gönüllüsü ekibiyle bir dizi yardım çalışması yürüttüğü sırada savcılık emriyle gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliği, Temel'in serbest bırakılması için devreye girerken gözaltı süresinin uzaması sebebiyle bölgede yürütülen insani yardım faaliyetleri durmuş, yardım yapılan ihtiyaç sahipleri Temel'in tutulduğu karakolun önüne gelerek gösteri yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Madagaskar'da gözaltına alınan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı serbest bırakıldı - Son Dakika

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