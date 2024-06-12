Madagaskar'da iktidardaki parti çoğunluğunu kaybetti

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Madagaskar'da 29 Mayıs'ta yapılan genel seçim sonuçlarına göre iktidardaki Tanora Malagasy Vonona Partisi parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.

Africa News sitesinin haberine göre, sonuçları bugün açıklayan Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın iktidardaki partisinin milletvekili seçimlerinde 163 sandalyeden 80'ini kazandığını bildirdi.

Katılım oranının yüzde 48'in üzerinde olduğu seçimde bağımsız adaylar 52, muhalefet 25 sandalye kazandı. Kalan milletvekili sandalyeleri diğer küçük partilerin adayları arasında paylaşıldı.???????

Madagaskar'da halk, 29 Mayıs'ta milletvekili seçimi için sandık başına gitmişti.