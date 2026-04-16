Madagaskar'da Suikast Girişimi Engellendi - Son Dakika
Madagaskar'da Suikast Girişimi Engellendi

16.04.2026 14:45
Cumhurbaşkanı Randrianirina'ya yönelik suikast girişimi, dronlar sayesinde engellendi.

Madagaskar'da geçici Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina'ya yönelik suikast girişiminin engellendiği bildirildi.

Madagaskar Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Harry Laurent Rahajason yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Randrianirina'nın konutunun 12-13 Nisan gecesi yüksek teknolojiye sahip 5 termal dron tarafından hedef alındığını söyledi.

Konut içindeki kişileri tespit edebilen dronların gözetleme amacıyla kullanıldığını ve olası bir suikast girişimi için hazırlık yapıldığını belirten Rahajason, söz konusu dronların antidron sistemi sayesinde tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ülkede, 3 Nisan'da başkent Antananarivo'da cumhurbaşkanına suikast girişimi, darbe teşebbüsü, suç örgütü kurma ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarıyla aralarında Albay Patrick Rakotomamonjy ve bazı subayların da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

12 Ekim darbesi

Ülkede uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerini protesto etmek için Eylül 2025'te başlayan gösteriler hükümet karşıtı kitlesel protestolara dönüşmüştü.

Gösteriler devam ederken dönemin Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız uçağıyla ülkeyi terk ettiği bildirilmiş ve 12 Ekim'de Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, hükümete el koyduğunu duyurmuştu.

Albay Randrianirina, 17 Ekim 2025'te Anayasa Mahkemesinde yemin ederek geçici cumhurbaşkanı sıfatıyla görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madagaskar'da Suikast Girişimi Engellendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
SON DAKİKA: Madagaskar'da Suikast Girişimi Engellendi - Son Dakika
