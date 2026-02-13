Maden Faciasında Adalet Vurgusu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç'te 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ikinci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü 'kader' değil" dedi. Özel, sorumlular adalet önüne çıkana kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ikinci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımında yaşamını yitiren işçileri rahmetle andığını belirterek, "Göz göre göre gelen felakete neden olan siyasi sorumlular hala korunuyor" ifadelerini kullandı.

İliç'te yaşananları Soma ve Ermenek maden facialarıyla birlikte değerlendiren Özel, "Aynı tabloyu Soma'da da gördük, Ermenek'te de… Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü 'kader' değil" dedi.

Özel, sorumlular adalet önüne çıkana kadar konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.