Tutuklu Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Çakır: "Bizler cezaevinde yatabiliriz ama sizler hiçbir zaman hakkınızı kimseye yedirmeyin"

(ANKARA) - Tutuklu Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, cezaevinden gönderdiği mektupta, "Bütün işçilere selam olsun, onlar için mücadele ediyoruz. Bizler sendika yöneticileri olarak cezaevinde yatabiliriz arkadaşlar ama sizler hiçbir zaman hakkınızı kimseye yedirmeyin" ifadelerini kullandı.

Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır, Soma'daki sendika genel merkezinde gözaltına alınmasının ardından dün gece tutuklanmıştı.

Manisa Akhisar T Tipi Cezaevi'nden mektup gönderen Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün işçilere selam olsun, onlar için mücadele ediyoruz. Bizler sendika yöneticileri olarak cezaevinde yatabiliriz arkadaşlar ama sizler hiçbir zaman hakkınızı kimseye yedirmeyin. Evinizde olduğu gibi işyerinde de başınızı dik tutun. Sizler olmazsanız patron da olmaz, sendika da olmaz, belediye başkanı da olmaz, vekil de olmaz, cumhurbaşkanı da olmaz. Onun için birliğinizi, beraberliğinizi hiçbir zaman bozmayın. Bütün işçi sınıfını, çiftçileri, emeklileri selamlıyorum."