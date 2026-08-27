Maden İşçileri İçin Tutuklamalara Tepki

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Sendikacılar derhal serbest bırakılmalı, Yıldızlar Holding patronu hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmalı ve maden işçilerinin tüm ücret ve alacakları derhal ödenmelidir" dedi.

Aslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir Enerji Bakanlığı önünde hakları ve gasbedilen alacakları için direnen maden işçileri, Saray rejiminin ve onun yargı-kolluk mekanizmasının baskısıyla karşı karşıya. İşçilerin gasp edilen ücret ve hakları için parmağını dahi oynatmayanlar, direnen işçilere defalarca gözaltı uygulayarak mücadeleyi kırmaya çalışıyor. Bu baskı politikasının son hamlesi ise Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Uzman Başaran Aksu'nun tutuklanması oldu.

Yıldızlar Holding patronunun işçilerin ücret ve alacaklarını gasp etmesine, işçilerin haklarını ödememesine karşı herhangi bir yaptırım uygulanmazken; işçilerin yanında duran sendikacılar tutuklanıyor. Bu açık antidemokratik tutumu ve işçilerin hak arama mücadelesine yönelik saldırıyı kınıyoruz. Sendikacılar derhal serbest bırakılmalı, Yıldızlar Holding patronu hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmalı ve maden işçilerinin tüm ücret ve alacakları derhal ödenmelidir. İşçilerin haklı ve meşru mücadelesinin yanındayız. Baskılar, gözaltılar ve tutuklamalar işçilerin örgütlü mücadelesini durduramayacak."