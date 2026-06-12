Maden İşçilerine Polis Engeli

Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türk Maden-İş üyesi işçiler, Yıldızlar SSS Holding'in önünde yapmayı planladığı eylem için Beypazarı ilçesinden yürüyüşe geçti. İşçilerin yürüyüşüne polisler tarafından izin verilmemesi üzerine arbede yaşandı.

Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, "verilen sözlerin yerine getirilmediği" gerekçesiyle Ankara'nın Beypazarı ilçesinden yürüyüş başlatmıştı.

İki gündür Ankara'nın şehir merkezine gelmelerine izin verilmeyen işçiler, Beypazarı'nda eylemlerini sürdürüyor. Yıldızlar SSS Holding'in önünde bugün açıklama yapmayı planlayan madencilerin yürüyüşüne polis engel oldu ve arbede çıktı. Arbede sırasında işçilerin emniyet mensupları tarafından darp edildiği iddia edildi.