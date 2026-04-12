Maden İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 10 Yaralı

12.04.2026 22:53
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi, 2 kişi öldü.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Mustafa Özdemir'in kullandığı 44 S 7810 plakalı maden işçilerini taşıyan servis minibüsü, Güvenç Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hamza Günay olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Mustafa Özdemir ile araçta bulunan yaralılar Hulusi Altıkulaç, Hüseyin Kaya, Mehmet Gökçe, Mustafa Sarıkaya, Zafer Dereli, Bilal Keçeli, Turap Uçar, Halil İbrahim Altıkulaç, Kaya Günay Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Ali Yücel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Hekimhan, Malatya, Güncel, Ulaşım, Maden, Kaza, Son Dakika

