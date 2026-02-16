Maden Ocağındaki Göçükte İki Madenci Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak Kilimli'de meydana gelen maden ocağı göçüğünde işçi kardeşlerimizin vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Göçük altından yaralı olarak kurtarılan kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadiseye ilişkin gerekli soruşturma başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."