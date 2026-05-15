Maden Olmadan Hayat Mümkün Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maden Olmadan Hayat Mümkün Değil

Maden Olmadan Hayat Mümkün Değil
15.05.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakanlık yetkilisi Narin, madenciliğin insan hayatındaki önemini vurguladı ve projeleri tanıttı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü (MAPEG) Arslan Narin, madeni üretmek ve maden kullanmak zorunda olunduğunu, maden olmadan insanoğlunun dünden bugüne hayatını devam ettirmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik konferans salonunda madencilik faaliyetleri koordinasyon toplantısında konuşan Narin, Karadeniz ve Ordu'da madencilik üzerine ayrıntılı bir sunum hazırladıklarını ifade etti.

Madenin adeta bir hayat olduğunu belirten Narin, "Bir ekmek neyse, bir su neyse, bir hava neyse, bir orman neyse insan yaşamı için emin olun maden de o kadar önemli. Yediğimizden içtiğimize, barınmamızdan, savunmamıza her alanda madenle iç içe olmak zorundayız. Madeni üretmek ve maden kullanmak zorundayız. Maden olmadan insanoğlunun dünden bugüne hayatını devam ettirmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Narin, madenin üretilmek zorunda olduğuna işaret ederek, "Madeni üretmek, tüketmek çevreye ve doğaya zarar vermez arkadaşlar. Niçin üretiyoruz madeni? Savunma için üretiyoruz. Araba için üretiyoruz, lastik için üretiyoruz, yol için üretiyoruz, medeniyet için üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Muammer Erol ise toplantıda il genelinde yürütülen madencilik faaliyetlerinin değerlendirileceğini belirterek, ellerinden gelen ne varsa yapmanın görev ve sorumluluğu içinde olduklarını kaydetti.

Toplantıda, madencilik projeleriyle ilgili Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pekdemir ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli uzmanlar sunum yaptı.

Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar ve Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de görüş ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden Olmadan Hayat Mümkün Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:56:45. #7.13#
SON DAKİKA: Maden Olmadan Hayat Mümkün Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.