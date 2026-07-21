Maden Yönetmeliğinde Havalandırma Değişikliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, havalandırmayla ilgili hususlar arasına "Grizulu maden ocaklarında tali havalandırma fanının arızalanması durumunda tali havalandırma fanının yedeğinin kurulum talimatı ve bu işlemde görevlendirilen çalışanlar" ifadesi eklendi.

Ayrıca grizulu maden ocaklarında, tali havalandırma sadece ana havalandırma akışıyla bağlantısı bulunan hazırlık ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde uygulanacak. Tali havalandırmada kullanılan vantüpler antistatik ve alev yürütmez özellikte olacak.

Tali havalandırma yapılan bölgedeki fanın devre dışı kalması durumunda, buradaki çalışanlar derhal tahliye edilecek. Uygun hava özellikleri ve havalandırma sağlanmadıkça çalışanlar bölgeye ve bu durumdan etkilenebilecek diğer tehlikeli bölgelere sokulmayacak.

Tali havalandırma yapılan bölgelerde, tali havalandırma fanının yedeği, kelepçe, tel gibi vantüp bağlantı elemanları ve kurulum için gerekli diğer teçhizat ile kuruluma hazır şekilde tali havalandırma fanının yanında bulundurulacak.

Bütün grizulu ocaklarda, ocağın havalandırmasını sağlayacak güçte ana havalandırma fanı ya da fanları ve ana havalandırma fanı ile eş değer yedek havalandırma fanı ya da fanları bulundurulacak.

Ana havalandırma fanının herhangi bir nedenle durması halinde, yedek havalandırma fanının havalandırma sürekliliğini sağlayacak şekilde derhal devreye girmesi sağlanacak. Devreye girdiğine ilişkin testler en geç ayda bir yapılıp, kayıt altına alınacak.