Madenciler Hakları İçin Direnişte - Son Dakika
Madenciler Hakları İçin Direnişte

13.04.2026 02:18
Bağımsız Maden İş, Doruk Madencilik'teki işçilerin hakları için direniş başlattı ve Ankara'ya yürüyecek.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş, Doruk Madencilik'te işçilerin hakları için direniş başlattığını duyurdu. Madenciler, geceyi maden önünde geçirdikten sonra Ankara'ya yürüyüş başlatacak.

Bağımsız Maden İş Sendikası, Doruk Madencilik'te çalışan işçilerin hak talepleri için direniş başlattığını açıkladı. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Doruk Madencilik'te direniş ateşi yakıldı. Bu gece maden önünde bekleyecek, yarın Ankara'ya doğru yürümeye başlayacağız. Bir avuç holding, binlerce insanı köle etmiş. Biz köle olmamak için buraya geldik. Tüm kamuoyu, tüm Türkiye duysun, madenciye sahip çıkın. Taleplerimiz tüm Türkiye'deki Doruk madencilerinin talepleridir:  Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi, TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi, halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması, İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, sendikamız üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi, madenin kamulaştırılmasını, iş güvencesinin teminat altına alınması, Yıldızlar SSS Holding ve TMSF'den gaspedilen tüm haklarımızı alıncaya dek geri adım atmayacağız!"

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Madenciler Hakları İçin Direnişte - Son Dakika

SON DAKİKA: Madenciler Hakları İçin Direnişte - Son Dakika
