Madencilerden Babalar Günü Kutlaması - Son Dakika
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Madencilerden Babalar Günü Kutlaması

Madencilerden Babalar Günü Kutlaması
19.06.2026 18:00
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TTK madencileri, Babalar Günü'nde çocuklarıyla okullarında özel bir program düzenledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğünde çalışan madenciler için yaklaşan Babalar Günü dolayısıyla çocuklarının okullarında kutlama programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Benim Kahramanım Babam" adlı programda, madenci elbiseleri ve baretleriyle Karadon Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Ortaokulu'na gelen 68 işçiyi, çocukları alkışlarla karşıladı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, çoğu zaman çocuğuna güven duygusunu kazandıran, zorluklarda yılmadan sükunetle yol gösteren, emeğin değerini çocuklarına yaşatan ve sevgisini sözlerden ziyade gayretleriyle gösterenlerin babalar olduğunu söyledi.

Madencilerin her birinin birbirinden değerli olduğunu belirten Keskin, madencileri çocuklarıyla Babalar Günü için buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Okuldaki tüm babaları temsilen, günün anısına öğrenci velisi Salih Türk'e hediyesini kızı Senem Türk verdi. Programda ayrıca öğrencilerden Yusuf Taha Akçaalan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuyup dans ve tiyatro gösterisi yaptığı programda, çocuklar babalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Her zaman çocuklarımız için varız"

18 yıllık maden işçisi Erkan Öncü, gazetecilere, çocuklarıyla bir araya gelmekten dolayı mutlu ve huzurlu hissettiklerini dile getirerek, "Her zaman çocuklarımız için varız. Maden ocağında ekmek parası için çalışıyoruz. Doğa ve yer altıyla mücadele halindeyiz. Çocuklarımızı belli bir seviyeye getirebiliyorsak ne mutlu bize. Her şey çocuklarımız için." diye konuştu.

Erkan Öncü'nün kızı Elvin Öncü de babasının okuluna geldiği için çok mutlu olduğunu, bir arada güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Madencilerden Babalar Günü Kutlaması - Son Dakika

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