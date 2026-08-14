Madencilerin Eylemi Sona Erdi, Gözaltılar Başladı
Bağımsız Maden-İş Sendikası'na bağlı işçilerin gözaltına alınmasının ardından aileleri de gözaltına alındı.
(ANKARA) - Gözaltında olan Bağımsız Maden-İş Sendikası'na bağlı işçilerin eşleri ile Akköprü Metro İstasyonu'nda bekleyişlerini sürdüren işçiler de gözaltına alındı.
Kaynak: ANKA
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