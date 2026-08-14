Madencilerin Eylemi Sona Erdi, Gözaltılar Başladı

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin haklarının verilmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylemin dördüncü gününde, sendikanın Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun da aralarında olduğu işçiler gözaltına alınmıştı.

Sendikanın avukatı Lütfi Sabri Batı, sendikanın sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı açıklamada, "Biz bu durumun arkasında yatan gerçeği biliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı 'Türkiye Geleceğe Hazır' başlıklı mitinge katılma planlarını duyurdukları için madencilerin bu şekilde gözaltında tutulduğunu ve geceyi nezarette geçirmek zorunda bırakıldıklarını biliyoruz. Bizim sendikamız verdiği sözün arkasında durur. Dolayısıyla biz, dün söylediğimiz gibi bir heyetle de olsa bu mitinge katılmaya niyetliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Akköprü Metro İstasyonu'nda bekleyişlerini sürdüren işçiler ve aileleri de gözaltına alındı.