Madencilik Sektöründen Yönetmelik Talebi

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Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Başkanı Naci İlci, Orman Kanunu'nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin gözden geçirilmesini istedi.

İlci, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de geçen hafta yayımlanan Orman Kanunu'nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik ile ormanlarda maden aranması ve işletilmesine yönelik verilecek izinler, rehabilite işlemleri, izinlerden tahsil edilecek bedellere ilişkin iş ve işlemlerin yeniden belirlendiğini belirtti.

Yönetmelikteki 150 hektar sınırlamasıyla madencilik faaliyetlerinin ekonomik olmaktan çıkacağı değerlendirmesinde bulunan İlci, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeyle orman alanlarında madencilik faaliyetlerinde bulunmak zorken artık imkansız hale getirilmiştir. Yasal düzenlemeler sektörün gerçekleri bilinmeden yapıldığında sonuç maalesef bu oluyor. Bu sınırlamayla fizibilitesi sarsılan madencilik projeleri tek tek rafa kaldırılacak, on binlerce çalışan işsiz kalacaktır. Orta Vadeli Program'da yer alan madencilik alanındaki hedeflerle asla örtüştüremediğimiz bu düzenlemeden henüz yol yakınken vazgeçilmeli, sektörün sesine kulak verilmelidir."

"Madenciler, oluşturulan kasıtlı algının kurbanı olmamalı"

İlci, yönetmelik değişikliğiyle madencilik sektörünün mevcut sorunlarına çözüm bulunmadan daha da zor bir durumun ortaya çıktığı görüşünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bizler maden işverenleri olarak, 'sektörün ülke ekonomisine katkısını nasıl daha da artırabiliriz' diye çalışırken, istenmeyen bir iş kolu olduğumuzu hissettiren bu gibi yasal düzenlemelerle tüm moral ve motivasyonumuzu yitiriyoruz. Madencilik faaliyetleri sonrası hem ülke ekonomisine değer kazandıran hem de çalıştıkları sahaları rehabilite edip orman varlığını koruyan madenciler, ormanlık alanların sadece binde üçünde madencilik yapılmasına rağmen tüm ormanların madenciler tarafından katledildiğine yönelik oluşturulan kasıtlı algının kurbanı olmamalı."

"Odak noktamız doğayı koruyarak karbon ayak izimizi azaltmaksa yeşil enerji yatırımlarına neden engel oluyoruz?" ifadelerini kullanan İlci, yönetmeliğin gözden geçirilmesini talep etti.