Madımak Katliamı'nın 31. yılında talepler yeniden gündeme geldi

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HABER: GÜLARA SUBAŞI - KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(SİVAS)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Madımak Katliamı'nın 31. yılında, " Madımak Oteli'nin utanç müzesi olması noktasında taleplerimiz var. Bugüne kadar bunlar gerçekleştirilmedi. Gerçek failler bir türlü ne yazık ki ortaya çıkarılmadı. Madımak'ı unutturmamaya devam edeceğiz" dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Katliamlar unutulmamalı. Unutulursa katliamlar tekrar eder" diye konuştu.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, Madımak Oteli'nin yakılarak 33 kişinin katledildiği Madımak Katliamı'nın 31'inci yılında hayatını kaybedenler anılıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Karasu şöyle konuştu:

"31 yıldır olduğu gibi bugün yine Madımak Katliamı'nın yıl dönümünde tüm dostlar ile birlikte katliamı lanetlemek için buradayız. Bu yılki anmanın bir önemi de CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de ilk defa anma programına katılıyor. CHP Genel Başkanı olarak ilk defa anma programında. Tabii ki 31 yıl önce burada yaşanan olayı unutmamak için unutturmamak için Madımak Oteli'nin utanç müzesi olması noktasında taleplerimiz var. Bugüne kadar bunlar gerçekleştirilmedi. Gerçek failler bir türlü ne yazık ki ortaya çıkarılmadı. Bunun için her yıl 2 Temmuz'da binlerce vatandaşımız ile birlikte burada anma programlarına katılmaya ve Madımak'ı unutturmamaya devam edeceğiz. Şunu tüm yurttaşlarımız bilsin Madımak Oteli'ni AKP iktidarı bilim ve kültür merkezine çevirdi. O bina, 31 yıl önce utanç müzesi olmuştur. O binada bilimin B'si kültürün K'si yoktur. Orası 31 yıl önce insanlık tarihi için utanç müzesi olmuştur."

Anmaya katılan Veli Ağbaba şunları söyledi:

"Bu yıl önemli gördüğünüz gibi çok daha kalabalık. Diğer yıllardan çok daha kalabalık. Bu yıl ilk kez CHP Genel Başkanı da katılıyor anma programına. Maalesef hala Sivas'ın kararları, Sivas'ın katliamı vicdanlarda soğumuş değil. Hem Türkiye vicdanı hem ailenin vicdanı da soğuyabilmiş değil. Çünkü maalesef süreç çok kötü ilerledi. Kimi katiller hemen emniyete 500 metre kala evlerinde öldü ve birileri hala katilleri affediyor. Sivas'ın katillerini geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı özel yasayla affetmişti. Bu vicdanları biraz daha kanattı. Buradaki amacımız şu; katliamlar unutulmamalı. Unutulursa katliamlar tekrar eder. CHP, hem Sivas'ta hem Başbağlar'da her yıl anmalara katılıyor. Türkiye'nin bir daha bu acıları yaşamaması lazım. Türkiye'nin tekrar böyle bir karanlık ortamı yaşamaması lazım."