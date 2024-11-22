Maduro'dan Milei'ye Eğitim Eleştirisi

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin eğitim politikasını eleştirerek, "Üniversiteleri kapatıyor, üniversitelerin tüm bütçesini elinden alıyor, sosyal ve bilimsel kariyerlere, teknolojik araştırma merkezlerine son veriyor. Bunu ne adına yapıyor? Özgürlük adına mı?" dedi.

Devlet kanalı VTV'de açıklamalarda bulunan Maduro, Milei'nin "faşistçe" politikalar uygulayarak Arjantin halkına ciddi zararlar verdiğini savundu.

Maduro, Milei'nin Arjantin'in eğitim sistemine büyük zarar verdiğini vurgulayarak, "Üniversiteleri kapatıyor, üniversitelerin bütçelerini kesiyor, sosyal ve bilimsel kariyerleri, teknolojik araştırma merkezlerini yok ediyor. Bunu hangi ideolojiyle yapıyor? Özgürlük adına mı?" ifadesini kullandı.

Venezuela'nın bağımsızlığını ve egemenliğini sonuna kadar savunacaklarını belirten Maduro, "Emperyalist güçler, bağımsızlığımızı teslim almak istiyor ve bunu ABD'li elitlerin desteğiyle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ama buna pişman olacaklar." şeklinde konuştu.

Unutulmaz boksör ve Müslüman aktivist Muhammed Ali'yi hatırlatan Maduro, Venezuela'yı savunmanın en iyi yolunun, Ali'nin ringdeki "Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım" felsefesini uygulamak olduğunu belirtti.