Maduro'dan Milei'ye Eğitim Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maduro'dan Milei'ye Eğitim Eleştirisi

Maduro, Arjantin'in eğitim politikasını eleştirerek Milei'yi 'faşist' olmakla suçladı.

22.11.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin eğitim politikasını eleştirerek, "Üniversiteleri kapatıyor, üniversitelerin tüm bütçesini elinden alıyor, sosyal ve bilimsel kariyerlere, teknolojik araştırma merkezlerine son veriyor. Bunu ne adına yapıyor? Özgürlük adına mı?" dedi.

Devlet kanalı VTV'de açıklamalarda bulunan Maduro, Milei'nin "faşistçe" politikalar uygulayarak Arjantin halkına ciddi zararlar verdiğini savundu.

Maduro, Milei'nin Arjantin'in eğitim sistemine büyük zarar verdiğini vurgulayarak, "Üniversiteleri kapatıyor, üniversitelerin bütçelerini kesiyor, sosyal ve bilimsel kariyerleri, teknolojik araştırma merkezlerini yok ediyor. Bunu hangi ideolojiyle yapıyor? Özgürlük adına mı?" ifadesini kullandı.

Venezuela'nın bağımsızlığını ve egemenliğini sonuna kadar savunacaklarını belirten Maduro, "Emperyalist güçler, bağımsızlığımızı teslim almak istiyor ve bunu ABD'li elitlerin desteğiyle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ama buna pişman olacaklar." şeklinde konuştu.

Unutulmaz boksör ve Müslüman aktivist Muhammed Ali'yi hatırlatan Maduro, Venezuela'yı savunmanın en iyi yolunun, Ali'nin ringdeki "Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım" felsefesini uygulamak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nicolas Maduro, Venezuela, Politika, Arjantin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maduro'dan Milei'ye Eğitim Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
08:17 Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı
08:01 Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş
07:26 Türkiye, Somali’de uzay üssü kuracak Türkiye, Somali'de uzay üssü kuracak
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
12:20 Teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yeni açıklama Teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama
12:08 MHP’li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç’a soruldu MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
11:58 Ahmet Hakan, Kalın-CHP zirvesinin ayrıntılarını köşesine taşıdı Ahmet Hakan, Kalın-CHP zirvesinin ayrıntılarını köşesine taşıdı
11:57 Sertab Erener’in Saygı Gecesi Duygusal Anlara Sahne Oldu Sertab Erener'in Saygı Gecesi Duygusal Anlara Sahne Oldu
11:51 Trump yeni bir savaşa hazırlanıyor Trump yeni bir savaşa hazırlanıyor!
11:49 Sahte içki faciası: 4 kişi öldü, 100’den fazla kişi zehirlendi Sahte içki faciası: 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi zehirlendi
11:43 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık’a konserde açılan İsrail bayrağını sordu Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
11:37 Ufuk Uras: Bahçeli ’çözüm çıkışı’ teklifinin Erdoğan’dan geldiğini söyledi Ufuk Uras: Bahçeli 'çözüm çıkışı' teklifinin Erdoğan'dan geldiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 08:44:43. #1.13#
SON DAKİKA: Maduro'dan Milei'ye Eğitim Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.