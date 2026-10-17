Maduro'nun oğlu, New York'ta suçlamaları reddeden babasının dimdik durduğunu söyledi - Son Dakika
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Maduro'nun oğlu, New York'ta suçlamaları reddeden babasının dimdik durduğunu söyledi

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ABD'nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, New York'taki mahkemede suçlamaları reddeden babasının ve Cilia Flores'in dimdik durduğunu söyledi. Maduro'nun oğlu, X paylaşımında babasının masum olduğunu, Flores'in güçlü duruşunu vurguladı.

ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, New York'taki mahkemede hakkındaki suçlamaları reddeden babasına ilişkin, "Babam ve Cilia Flores dimdik duruyor." ifadesini kullandı.

"Nicolasito" lakaplı Maduro Guerra, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Maduro ve Flores'in mahkemedeki tutumunu değerlendirdi.

Nicolasito, şunları kaydetti:

"Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu, babamı dik dururken, başı dik bir şekilde şöyle derken gördük: 'İşte buradayım, daha önce de sunulmuş olan suçlamaların, bana yönelik asılsız ithamların ve yalan tanıklıkların bir özetinden ibaret olduğunu gördüm. Bunu zaten okudum, yeni bir şey değil, tamamen masumum.' İşte Nicolas Maduro budur, kararlı bir adam. İşte Cilia Flores budur; ayakta duran, yenilmemiş, güçlü bir kadın. Zor ve karmaşık bir süreçten geçiyorlar, bu süreç hepimize manevi, zihinsel, toplumsal ve siyasi anlamda yürekten büyük bir dönüşüm getirecek. Babam ve Cilia Flores dimdik duruyor."

Maduro, New York'taki mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetmişti

ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, New York'taki mahkemede hakkındaki "işkence" suçlamalarını kabul etmemişti.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, duruşmada Maduro, Venezuela'da görevdeyken bazı kişilere "işkence" yapılması yönünde talimatlar verdiği öne sürülen iddianamedeki tüm suçlamaları reddetmişti.

Ev hapsi talebi kısa süre önce reddedilen Flores de son yıllarda Venezuela'da gözaltında tutulan ABD'liler ve diğer kişilere işkence yaptıklarına dair suçlamaların yanı sıra mevcut uyuşturucu ve silah suçlamalarını da kabul etmediğini belirtmişti.

Mahkeme, savunmanın davanın reddi yönündeki argümanlarını ele almak üzere bir sonraki duruşmayı 17 Aralık'ta yapacağını bildirmişti.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Maduro ve eşi 3 Ocak'tan bu yana New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezinde tutuluyor.

Kaynak: AA
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