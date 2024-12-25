Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Yenişehir Mahallesi'nde düzenlenen "Mahalle Buluşması Programı"na katıldı.
Mahalledeki taziyevinde gerçekleştirilen programda Vali Canalp, mahalle sakinleri ve muhtar ile görüştü, talep ve sorunları dinlendi.
Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Güngör de mahallede yürütülen altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Güngör mahallede 7 bin ton asfalt serimi yapıldığını, 36 bin 453 metrekare alanın asfaltlandığını belirtti.
Vali Canalp, mahalle sakinlerinin taleplerini ilgili birim müdürlerine ileterek, mahallenin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Mahalle Buluşması: Vali Canalp Taziye Ziyaretinde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?