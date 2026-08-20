Mahalle Sakinlerinden Hayır İçin Fındık Toplama - Son Dakika
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Mahalle Sakinlerinden Hayır İçin Fındık Toplama

Mahalle Sakinlerinden Hayır İçin Fındık Toplama
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Çatalpınar'da mahalle sakinleri, camiye bağışlanan 1 ton fındığı imece usulüyle topladı.

ORDU'nun Çatalpınar ilçesi Karahasan Mahallesi sakinleri, hayır için camiye bağışlanan yaklaşık 1 ton fındığı imece usulüyle topladı. Hasada Çatalpınar Kaymakam Vekili ve Kabataş Kaymakamı Alican Uludağ ile Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay da katıldı.

Karahasan Mahallesi'nde yaşayan Şaban Kalem (67), fındık bahçesinden elde edilecek ürünü hayır için camiye bağışlama kararı aldı. Kalem'in bu kararının ardından Karahasan Mahallesi Merkez Camisi İmam Hatibi Hamza İrgün ve Mahalle Muhtarı Mehmet Güler'in çağrısıyla mahalle sakinleri, bahçede bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta 38 kişi el birliğiyle yaklaşık 1 ton fındığı topladı.

'ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN İSTEDİK'

Karahasan Mahallesi Merkez Camisi İmam Hatibi Hamza İrgün, 2006 yılından bu yana mahallede görev yaptığını belirterek, mahalle sakinleriyle birlikte birçok güzel çalışmaya imza attıklarını söyledi. İrgün, Şaban Kalem'in geçmişlerinin hayrına fındığı camiye bağışladığını belirterek, "Şaban Kalem amcamız geçmişlerinin ruhları için bu bahçesini camiye bağışladı. Biz de 'Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir' hadisi şerifi mucibince bu hayırda bizim de bir çorbada tuzumuz olsun istedik. Karahasan Mahallesi cemaatiyle beraber bugün bu bahçeyi hep birlikte topluyoruz. Hayrı yapan Şaban Kalem amcamızdan Allah razı olsun" dedi.

İrgün, hasada katılan mahalle sakinlerine de teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Bütün geçmişlerimizin ruhlarını hayırla yad etmeyi cümlemize nasip eylesin" diye konuştu.

'BU SENE CAMİYE HİBE ETTİM'

Bahçe sahibi Şaban Kalem ise fındıkları geçmişlerinin hayrına bağışlama kararını yılın başında aldığını söyledi. Kalem, "Burayı geçmişlerimin, ölmüşlerimin hayrı için bu sene camiye hibe ettim. Buradaki mahsulümü kendime bir şey almayacağım, tamamen hayır için değerlendireceğim diye kalbime koydum. Hocamıza söyledim, o da kabul etti. Muhtarla da görüştük, bir araya geldik ve bu şekilde karar verdik" dedi. Mahalle sakinlerinin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalem, "Allah razı olsun komşular da geldiler. Hep beraber el birliğiyle bu mahsulü toplamaya çalıştık. Fındığın büyük kısmı toplandı. İnşallah kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.

KAYMAKAM ULUDAĞ'DAN VEFA BELGESİ

Çalışmaya katılan Çatalpınar Kaymakam Vekili ve Kabataş Kaymakamı Alican Uludağ da mahalle sakinlerine 'Vefa ve Dayanışma Belgesi' takdim etti.

Uludağ, belgeyi bir hatıra olarak hazırladığını belirterek, "Ben bunu dün gece kendim yazdım. Bu Vefa ve Dayanışma Belgesi. Sizler için hazırladık. Köyde nerede toplanıyorsanız, oraya asarsınız. Benden bir hatıra kalır. Özenle yazmaya çalıştım içindekileri. Bu anı mahiyetindedir. Benden de size bir hatıra kalsın" dedi.

'İMECE VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ DESTEKLİYORUZ'

Karahasan Mahallesi'ndeki dayanışmanın kendisini duygulandırdığını belirten Uludağ, "Buradaki insanların dayanışma içerisinde olduğunu gördük. Bu güzel dayanışmayı duyduğumuzda çok duygulandık ve bu insanlarla tanışmak istedik. Mahallelerimizdeki imece ve dayanışma kültürünü destekliyoruz. Bu güzel davranışlarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sayılarını artırsın" diye konuştu.

'HERKESE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'

Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay ise "Burada bir abimiz geçmişlerinin hayrına fındığını camiye bağışlama noktasında girişimde bulunmuş. Bütün mahalleli toplanmış, fındığı topluyorlar ve caminin ihtiyaçlarında kullanılacak. Bunlar çok güzel şeyler. Vatandaşlarımızın bu tür davranışları çok kıymetli ve herkese örnek teşkil ediyor. Burada bulunan bütün vatandaşlarımızı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. İyi ki birlikteyiz, iyi ki birlikte güçlüyüz" dedi.

Kaynak: DHA

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