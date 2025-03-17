Mahalle Sakinlerinden İmece Usulü Toplu İftar - Son Dakika
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Mahalle Sakinlerinden İmece Usulü Toplu İftar

Yozgat'ta Çapanoğlu Mahallesi sakinleri, Ramazan ayının ruhunu paylaşmak için imece usulü bir iftar sofrası kurarak toplu iftar yaptı. Yaklaşık 120 kişinin katıldığı etkinlikte, yemekler mahalleli kadınlar tarafından hazırlandı ve birlik beraberlik ruhu yaşatıldı.

17.03.2025 18:50
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Mahalle sakinleri imece usulü sokakta toplu iftar yaptı

YOZGAT - Yozgat'ta Ramazan ayının manevi atmosferini bir araya gelerek paylaşmak isteyen mahalle sakinleri, imece usulü hazırladıkları iftar sofrasında bir araya gelerek hep birlikte iftar yaptı.

Çapanoğlu Mahallesi Güneykent Evleri sakinleri, 2.sini düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Komşuluk ilişkilerini geliştirip Ramazan ayının bereketini bir arada yaşamak amacıyla düzenlenen programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Kazım Arslan da konuk oldu. Kadınların evlerinde hazırladığı yemeklerle sokakta kurulan iftar sofrasına yaklaşık 120 kişi katıldı.

İftar programında özenle hazırlanan yemekler, yine mahalle sakinleri tarafından servis edildi. Birlik ve dayanışmanın sergilendiği programda mahalle sakinleri, iftar sofrasında birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. İftar öncesi el birliğiyle kurulan iftar sofrası ise yine el birliğiyle toplandı. İftar sonrası çay eşliğinde sohbetler yapılırken çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Tuğçe Kozan, "Bu mahallede 3.yılımız, 2. Ramazanımızı geçiriyoruz. Mahalleli olarak Ramazan ayını hep birlikte geçirip iftar sofrasında hep birlikte olarak bu maneviyat ruhunu geliştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza bu maneviyatı aktarmaya çalışıyoruz. Yozgat'ta ve bu mahallede olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

2. Geleneksel Ramazan programını düzenlediklerini söyleyen Aynur Koçak ise şunları söyledi : "Ailece bütün mahalle toplanıyoruz. Ellerimizde yemeklerimizle gelip, hep birlikte imece usulü bir gelenek haline getirdik. İftarımızı açıyoruz, çocuklarımız kaynaşıyor, yeni gelen komşularımız var birbirini tanımayanlar var hep birlikte güzel bir diyalog kuruyorlar. Vali beyimiz ve Belediye Başkanımız teşrif etti. Sağ olsunlar onlar da bizimle birlikte iftar açacaklar. Gelen gelmeyen herkese teşekkür ederiz."

Özellikle çocukla için çok önemli bir etkinlik olduğunu söyleyen Mine Küçükaslan şunları söyledi: "Eskiyi yad ediyoruz. Hep birlikte iftarımızı açacağız inşallah. Bu durum çocuklarımızın da çok hoşuna gidiyor. Hep birlik beraberlik kaynaşma içerisinde tanımadığımız komşularımızla tanışıyoruz. Güzel bir iftar yemeğimiz oldu."

Mahalleli olarak ailece iftar yapmanın mutluluğunu dile getiren Safa Dereli "Burada ailecek komşularımızla beraber toplanıyoruz. İmece usulü evimizden bir şeyler getiriyoruz. Çocuklarımıza örnek olmak için, bu birlik ve beraberliği güzel günleri onlara miras bırakabilmek için toplanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim " diyerek duygularını ifade etti.

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu en güzel şekilde yansıtan bu anlamlı etkinlik, mahalle sakinlerinin birlik ve beraberlik içinde nice Ramazanlar geçirme temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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