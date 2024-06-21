Mahalleli kışın çığın tahrip ettiği sulama kanalı için seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mahalleli kışın çığın tahrip ettiği sulama kanalı için seferber oldu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın gelen çığdan dolayı tahrip olan sulama kanalını açmak için mahalle sakinleri seferber oldu. Mahalleli, buz kütlelerinin altında kalan kanalı temizlemek için tünele dönüşen çığın altına girerek kazma ve küreklerle çalışma yaptı.

21.06.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahalleli kışın çığın tahrip ettiği sulama kanalı için seferber oldu

Mahalle sakinleri tüneli andıran buz kütlelerinin altında kanal temizledi

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın gelen çığdan dolayı tahrip olan sulama kanalını açmak için mahalle sakinleri seferber oldu.

Bahçesaray ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi ve bağlı Düzbaşı mezrasının sulama ihtiyacını karşılayan kanal, kışın gelen çığdan dolayı tahrip oldu. Havaların ısınmasıyla çığın düştüğü bölge kar kütlelerinin altında kalan sulama kanalının açılması için mahalle sakinleri, muhtar Eyüp Kayan öncülüğünde kendi imkanlarıyla çalışma başlattı. Kar yığınlarının başlangıcının bulunduğu alana yaklaşık 1.5 saat yürüyerek ulaşan mahalleli, buz kütlelerine dönüşen çığ, tünele dönüştü. Çığın getirdi taşları temizlemek için tünele dönüşen kar yığınlarının altına girerek kanalın temizlenmesi için kazma ve küreklerle 1 haftadır çalışma yapan vatandaşlar, çığın kapattığı su kanalına ulaştı.

Çığ nedeniyle kapanan su kanalını açmak için mahalle sakinleriyle yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, "Bahçesaray'da kış çok çetin geçiyor. Kışın mahallemizde kardan dolayı bayağı sıkıntı yaşadık. Bu sene bayağı kar yağdı, kış çok çetin geçti. Kışın düşen çığlar su kanallarını kapattı, hau an yollarını engelledi. Nerdeyse Temmuz ayına gireceğiz biz daha su kanallarımızı açıp arazilerimize yeni su veriyoruz. Vatandaşlarla beraber kendi imkanlarımızla kanalı temizleyip tarlalarımıza suyu bırakmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Bahçesaray, Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahalleli kışın çığın tahrip ettiği sulama kanalı için seferber oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
03:55 Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:40 Kan donduran görüntü Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
22:52 Eylem Tok’un ABD’ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi Eylem Tok'un ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 12:16:22. #1.13#
SON DAKİKA: Mahalleli kışın çığın tahrip ettiği sulama kanalı için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement