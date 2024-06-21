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Mahalleli kışın çığın tahrip ettiği sulama kanalı için seferber oldu

Mahalle sakinleri tüneli andıran buz kütlelerinin altında kanal temizledi

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın gelen çığdan dolayı tahrip olan sulama kanalını açmak için mahalle sakinleri seferber oldu.

Bahçesaray ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi ve bağlı Düzbaşı mezrasının sulama ihtiyacını karşılayan kanal, kışın gelen çığdan dolayı tahrip oldu. Havaların ısınmasıyla çığın düştüğü bölge kar kütlelerinin altında kalan sulama kanalının açılması için mahalle sakinleri, muhtar Eyüp Kayan öncülüğünde kendi imkanlarıyla çalışma başlattı. Kar yığınlarının başlangıcının bulunduğu alana yaklaşık 1.5 saat yürüyerek ulaşan mahalleli, buz kütlelerine dönüşen çığ, tünele dönüştü. Çığın getirdi taşları temizlemek için tünele dönüşen kar yığınlarının altına girerek kanalın temizlenmesi için kazma ve küreklerle 1 haftadır çalışma yapan vatandaşlar, çığın kapattığı su kanalına ulaştı.

Çığ nedeniyle kapanan su kanalını açmak için mahalle sakinleriyle yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, "Bahçesaray'da kış çok çetin geçiyor. Kışın mahallemizde kardan dolayı bayağı sıkıntı yaşadık. Bu sene bayağı kar yağdı, kış çok çetin geçti. Kışın düşen çığlar su kanallarını kapattı, hau an yollarını engelledi. Nerdeyse Temmuz ayına gireceğiz biz daha su kanallarımızı açıp arazilerimize yeni su veriyoruz. Vatandaşlarla beraber kendi imkanlarımızla kanalı temizleyip tarlalarımıza suyu bırakmaya çalışıyoruz" dedi.