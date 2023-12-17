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Mahalleye korku salan kral pitonunu boynuna dolayıp seviyor - Son Dakika
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Mahalleye korku salan kral pitonunu boynuna dolayıp seviyor

- Mahalleye korku salan kral pitonunu boynuna dolayıp seviyor Bahçe kapısında bulunan 1 metre uzunluğundaki piton 400 gram kilo aldı Antalya'da bir apartmanın bahçe kapısının demirlerine sıkışmış halde bulunan ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan kral piton, Antalya Doğal Yaşam...

Mahalleye korku salan kral pitonunu boynuna dolayıp seviyor
17.12.2023 - 22:08,
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- Mahalleye korku salan kral pitonunu boynuna dolayıp seviyor

Bahçe kapısında bulunan 1 metre uzunluğundaki piton 400 gram kilo aldı

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın bahçe kapısının demirlerine sıkışmış halde bulunan ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan kral piton, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda ziyarete açıldı. 1 metre 20 santimetre boyu ve 2 kilo ağırlığı bulunan yılan, 400 gram kilo alırken, bakıcıların boyunlarına dolayıp sevmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay, 24 Ekim günü gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş kapısında meydana geldi. Bir apartmanın demir bahçe kapısının deliklerine dolanan yılan, apartman sakinlerine büyük korku yaşattı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan ve piton olduğu anlaşılan yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne iletildi. Yılanı almak için kimsenin bir başvuru yapmaması üzerine gerekli kontrollerin ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Burada kral pitona hemen bir sağlık taraması yapıldı. Genel durumu iyi olan pitonun kapıya sıkışmasından dolayı derisinin bir iki yerinde çizik olduğu görüldü.

Boynuna doladı

Veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan yılanın önce üzerindeki yaraları iyileştirildi. 10 günlük karantina süresi biten yılan barınağına bırakılarak ziyaretçilere açıldı. Diğer tarafından bakıcıların zaman zaman yılanı barınağından çıkararak boyunlarına dolayıp sevmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

10 günlük karantina süresi tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Görevli Veteriner Hekim Damla Atay, "Yılanımız 24 Ekim günü bir apartmanın demir kapısına sıkışmış durumda bulundu. Bize teslim edildikten sonra tedavileri yapıldı. Üzerinde yaraları vardı, onları da tedavi ettik. 10 günlük karantina süresi tamamlandı. Şuanda tekrardan diğer pitonların yanına barınağa bırakıldı. Ziyaretçilerini bekliyor" dedi.

400 gram ağırlığında kilo aldı

O gün yaşanılanlardan sonra vatandaşların Doğal Yaşam Parkı'na gelerek yılanı sorduklarını belirten Atay, "Bize bu şekilde gelen çok sayıda hayvan türümüz var. Piton bize geldiğinde kilosu ve ölçümü de yapıldı. Şuan deri değiştirme zamanı geldi. 400 gram ağırlığında kilo aldı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Antalya, Bahçe, Son Dakika

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